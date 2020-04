Conte a parti sociali: Lavoriamo a meccanismi in caso risalga curva contagi

di dab

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "Dobbiamo dare per scontata la risalita della curva, mi sembra il modo più corretto per affrontare questa fase". Lo avrebbe detto il premier, Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende da chi partecipa al tavolo, durante l'incontro tra governo e parti sociali. "Gli scienziati vorrebbero tenere 'R con zero' a 0,1 o a 0,0, ma è chiaro che per ottenere pagheremmo un costo sociale ed economico insostenibile", avrebbe spiegato. Sottolineando che "dobbiamo accontentarci di tenere sotto controllo la curva epidemiologica, evitare che si risalga oltre una certa soglia e soprattutto predisporre dei meccanismi predeterminati su cui sta lavorando il Cts in modo che in una determinata area territoriale se la curva dei contagi risale", si possa intervenire secondo questi meccanismi nazionali.

