Conte: "Andiamo avanti con l'espansione. Il Def non cambia". Juncker: "Grande amore tra Italia e Ue"

Un rallentamento dell'economia previsto e dovuto in gran parte alla guerra dei dazi. L'Italia va avanti con la sua politica di espansione e di equità sociale. Il Def non cambia. E' quanto ha detto Giuseppe Conte al presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker nell'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi. Juncker ha risposto sollevando un certa preoccupazione sui conti italiani ma ha concluso con un caloroso "E' grande amore tra l'Italia e l'Unione Europea. Bisogna farlo sapere a tutti i ministri del governo italiano"

L'incontro, iniziato verso le 9, è durato un'ora come previsto. Poi il premier e il presidente della Commissione Ue hanno riferito ai giornalisti in una conferenza stampa. Il premier italiano ha esposto le questioni sulle quali l'Italia sta lavorando e Juncker gli ha risposto con un discorso molto rassicurante culminato con la frase sull'amore tra Italia e Ue: nello stesso tempo, un segnale positivo di vicinanza e sostegno al Paese e al governo e un "avviso" ai ministri più polemici con la Ue come Salvini e Di Maio.

Conte - Un incontro bilaterale "molto cordiale e proficuo" ha detto Conte. "Abbiamo affrontato anche il tema del debito pubblico - ha proseguito il premier -. Il governo aveva previsto il rallentamento ed elaborato una manovra che vuole perseguire misure espansive ma responsabili.". A questo proposio, Conte ha elencato lo "sblocca cantieri", il "decreto crescita", il "piano straordinario di semplificazione delle regole", gli 11 miliardi in tre anni di elasticità concessa dalla Ue che verranno utilizzati per mettere in sicurezza il territorio in base al progetto "Proteggi Italia". Insomma, una serie di misure note che il governo ha sempre sostenuto riusciranno a far crescere la nostra economia. Il punto è verificare se questo sarà sufficiente a farci uscire dalla stagnazione.

Juncker - Anche Juncker ha parlato di "un incontro cordiale e amichevole con Conte, abbiamo fatto un giro di orizzonte su tutti i temi tipici dell'attualità europea". Poi una nota di preoccupazione: "Sono leggermente preoccupato dal fatto che l'economia italiana continua a regredire e auspico sforzi supplementari per mantenere viva la crescita italiana".

Rallentamento economia - Conte ha affrontato il delicato tema del rallentamento dell'economia: "Il rallentamento congiunturale è chiaramente riconosciuto dalle regole europee come un fattore transitorio che ci permette di mantenere stabile il disavanzo strutturale, la misura realmente rilevante di sostenibilità delle finanze pubbliche, rispetto al Patto di crescita e stabilità".

Tav - "Abbiamo parlato della Tav - ha detto Juncker -: non è un progetto ideologico, è un progetto tecnico. I ministri italiano e francese parlino e condividano con la commissaria ai trasporti per vedere quale soluzione tecnica può essere adottata. Lascio alla cura di italiani e francesi trovare un accordo". Ed ecco il punto di vista di Conte, sul tema: "Per quanto riguarda la Tav ho aggiornato il presidente Juncker sul supplemento di riflessione avviato con la Francia. Gli esiti condivisi verranno condivisi con la commissaria ai Trasporti".

Migranti - "Sulla questione migranti - ha detto Conte - ho ribadito al presidente Juncker che è improcrastinabile una rapida attuazione delle conclusioni del consiglio europeo di giugno. Non è ammissibile continuare a operare senza considerare che chi sbarca in Italia, in Spagna o in Grecia sbarca in Europa. Se non cambia la condivisione della responsabilità, il coordinamento delle guardie costiere non serve. Anzi - ha aggiunto il premier - rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve un meccanismo di redistribuzione, i miliardi vanno spesi per una politica seria".

Ed ecco la risposta di Juncker sul tema migranti: "Non bisogna dire che l'Ue è stata assente quando si è trattato di dare solidarietà. L'Italia ha ricevuto un miliardo. La questione migratoria è importante e ribadisco che bisognerà attuare una solidarietà più articolata" ha aggiunto ricordando che "l'Italia porta un grande fardello".

Brexit - "Abbiamo ragionato sulla Brexit - ha spiegato Juncker - , avete visto che il parlamento britannico non è riuscito a prendere una decisione, quello che è importante è che l'unità venga mantenuta da tutti i paesi membri. Aspettiamo gli esiti del governo britannico".

