Consultazioni, De Petris: Voto anticipato pericoloso, serve Governo politico

di ddn/npf

Roma, 21 ago. (LaPresse) - "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica le nostre preoccupazioni ampie di un ritorno al voto. Un voto anticipato sarebbe pertanto pericoloso per il nostro paese. La maggior parte delle componenti dei senatori pensano che sia necessario di avere la buona volontà di costruire un governo non breve, un governo politico e di legislatura". Così Loredana De Petris, capogruppo del Misto al Senato, al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ci sono le condizioni, se si fa tutti uno sforzo, dal Pd al M5s, non solo sui numeri ma su idee che devono essere chiare".

