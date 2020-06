Consiglio Ue, Mattarella vede il governo. Conte: Risposte rapide e concrete sui fondi

di Donatella Di Nitto

Il consueto pranzo in vista del Consiglio Ue si è trasformato ieri sera in una riunione nel salone degli Specchi del Quirinale, con tanto di distanziamento tra i partecipanti e mascherine. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha concesso infatti neanche una stretta di mano al premier Giuseppe Conte - seguito da ministri interessati Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Vincenzo Amendola, e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro . Riunione tutta dedicata al negoziato in corso - che prosegue oggi in teleconferenza- sulla proposta Recovery (Next Generation Eu) e il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Proprio sul Recovery Fund permangono tra i paesi membri dei distinguo - soprattutto se si guarda alla posizione dei paesi comunemente noti come 'Frugali' (Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi). Nonostante le difficoltà residue, che lo stesso negoziato deve affrontare nei prossimi giorni, è emersa nel salone del Colle la soddisfazione perché le iniziali posizioni dell'Italia sugli aiuti ai singoli Paesi colpiti da Coronavirus sono oggi patrimonio comune in Europa.



La linea di palazzo Chigi si è quindi fatta strada, seppur tra varie difficoltà e resistenze, ha ricordato il premier, per poi essere stata abbracciata dalla stessa commissione Europea e condivisa anche dalla Bce. Ora, ha ribadito Conte, è necessario da parte dell'Italia avere "risposte concrete e in tempi rapidi" all'impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria. Volontà che Mattarella ha apprezzato anche perché - proprio nel giorno dell'apertura degli Stati generali a Villa Pamphili - aveva invitato governo,forze economiche, sociali e culturali a trasformare le riflessioni e il confronto in "risultati concreti".



Il Consiglio Ue di oggi resta comunque una tappa e non quella decisiva per risolvere. Bisognerà ammorbidire le posizioni dei paesi frugali che non hanno intenzione di sfornare sussidi, ma eventualmente prestiti che poi devo essere ripagati dagli Stati a cui più interessano: Italia e Spagna. Il Recovery Fund prevede infatti 500 miliardi in sovvenzioni e altri 250 sotto forma di prestiti, con la prima trance più appetibile per i paesi più colpiti dalla pandemia. Il fondo sarebbe disponibile dal 2021, ma si è a lavoro per soluzioni ponte con anticipi già nel 2020. E anche su questo e sulla tempistica (si vorrebbe accorciare la disponibilità dal 2024 al 2020, ndr) ci sarebbero non poche frizioni. Sul tema interviene anche Luigi Di Maio che assicura: "In questa trattativa con l'Europa per il Recovery fund ci faremo rispettare, così come ci siamo fatti rispettare per lo sblocco dei flussi turistici dei Paesi Ue".



Il presidente del Consiglio comunque ha condiviso con Mattarella una cauta fiducia sul portare a casa il risultato. Resta la contrarietà nei partiti di opposizioni, soprattutto dopo il mancato voto di ieri in parlamento sull'informativa sul vertice Ue. Giorgia Meloni oggi è tornata infatti a polemizzare: "Il Presidente della Repubblica Mattarella incontra al Quirinale Conte e una vasta delegazione di ministri in vista del prossimo Consiglio europeo. Ma come? La riunione del Consiglio europeo non era "solo un incontro informale" e per questo è stato impedito al Parlamento di votare gli atti di indirizzo al governo, come invece prevede la legge?". Poi l'acuto: "Credo che ci sia un limite alla decenza, e che questo limite sia stato largamente superato. Per quanto tempo pensa il Governo di continuare a calpestare il Parlamento e impedire all'opposizione di esprimersi nei modi e nei luoghi previsti dalla legge e dalla Costituzione? Quale sarà il prossimo passo del governo, lo scioglimento dei partiti di opposizione con il solito DPCM?"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata