Consiglio stato: Via libera donazioni eterologa, ma con limiti ovociti

di ddn/ntl

Roma, 17 giu. (LaPresse) - Via libera del Consiglio di Stato alle donazioni in eterologa ma con limiti sul numero di ovociti. E' stato pubblicato oggi il parere reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sul regolamento con cui sono state recepite in Italia alcune direttive europee sui tessuti e cellule umani donati per scopi medici.

Il regolamento recepisce altresì le prescrizioni necessarie ad effettuare la donazione di cellule riproduttive per la procreazione medicalmente assistita eterologa, com'è noto vietate in Italia sino a quando la Corte costituzionale, nel 2014, con sentenza n. 9 aprile 2014, n. 162 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge 19 febbraio 2004, n. 40.

(segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata