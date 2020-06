Consiglio europeo. Conte: Recovery Fund da approvare entro luglio. No compromessi ma decisioni ambiziose

Per il Recovery Fund è "giusto" il nome scelto per la proposta della Commissione Ue, 'Next Generation EU', "perché noi non stiamo lavorando solo per preservare il mercato unico e i nostri interessi comuni; stiamo lavorando per difendere i nostri valori e per assicurare un futuro alle nuove generazioni". Così ha parlato Giuseppe Conte, intervenendo oggi al Consiglio Ue in video-conferenza.

"La Commissione europea e la Bce non hanno mancato l'appuntamento con la Storia. Ora è il turno del Consiglio Europeo - ha insistito il premier - di essere all'altezza della sfida e di dare un segnale politico forte. A me non piace la formula 'compromesso', preferisco si lavori per una 'decisione politica ambiziosa". Conte con gli omologhi europei dell'Unione ha illustrato anche la sua iniziativa sugli Stati Generali: "Sul fronte interno, l'Italia ha già avviato una consultazione nazionale con tutte le forze politiche, produttive e sociali per elaborare un piano di investimenti e riforme che ci consenta di non ripristinare la situazione pre-Covid 19 ma di migliorare il livello di produttività e di crescita economica - ha ricordato Conte -. In questo dibattito di portata storica, non deve essere un gruppo di Paesi a prevalere; deve essere l'Europa a prevalere nella sua interezza, con la forza della sua ambiziosa proposta".

Il Presidente del Consiglio è poi arrivato su uno dei temi centrali del confronto in seno al Consiglio: "Anche i tempi sono molto importanti - ha evidenziato - Dobbiamo assolutamente chiudere l'accordo entro luglio. E dobbiamo assecondare gli sforzi della Commissione di rendere disponibili alcune risorse già per quest'anno. La proposta della Commissione è equa e ben bilanciata - ha insistito Conte in videoconferenza con gli altri leader - Sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie già indicate. E anche la combinazione tra prestiti e sussidi è ben costruita. Questa combinazione ci aiuterà a realizzare investimenti e riforme in modo da rafforzare la convergenza e la resilienza dell'intera Unione".

Sui tempi di attuazione del piano. ha anche insistito la Cancelliera tedesca Angela Merkel. "L'Europa è di fronte alla prospettiva della più profonda recessione dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi - ha detto - I tempi a venire saranno molto, molto difficili. E' quanto avrebbe detto la cancelliera tedesca Angela Merkel ai leader riuniti in videoconferenza per il Consiglio Ue di oggi, secondo quanto riferisce Bloomberg sul suo sito. Dopo essersi chiesta se le persone si rendono conto della dimensione della crisi in arrivo, la cancelliera avrebbe sottolineato che l'Ue ha ogni interesse ad avere un piano di rilancio entro la fine dell'estate, prima di eventi come le elezioni americane".

