Congresso delle Famiglie, Calenda attacca Meloni: "Burina del Kkk". Lei replica: "Cafone"

Scontro via twitter tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni sulla famiglia. L'ex ministro del Pd ha cinguettato pesantemente contro la presidente di Fratelli d'Italia: "Ma ti sei bevuta il cervello? I matrimoni misti! Cosa sei la versione burina del KKK. Prenditi una pausa. Lunga".

Ma ti sei bevuta il cervello? I matrimoni misti! Cosa sei la versione burina del KKK. Prenditi una pausa. Lunga. https://t.co/ifOaOGBNq2 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 19, 2019

Calenda aveva contestato infatti um tweet nel quale Meloni sosteneva: "#M5S diffonde fake news sul congresso @wcfverona, sostenendo che sia contro la libertà delle donne. Dichiarazioni ridicole senza alcun riscontro. Loro invece sono per la droga libera, la propaganda #gender, i matrimoni misti: praticamente una comitiva di #punkabbestia al Governo".

L'attacco non passa inosservato e si guadagna la replica della Meloni: "Mi riferivo alla proposta di Sibilia sui matrimoni di gruppo e tra specie diverse. Misti non è la parola giusta. Poi non so cosa c'entri 'burina', cafone. Evidentemente ormai siete già alla fase in cui vi sbracciate per difendere i grillini nella speranza di tornare al governo".

Mi riferivo alla proposta di Sibilia sui matrimoni di gruppo e tra specie diverse. Misti non è la parola giusta.

Poi non so cosa c'entri "burina", cafone. Evidentemente ormai siete già alla fase in cui vi sbracciate per difendere i Grillini nella speranza di tornare al governo — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) March 19, 2019

In sostegno della leader di Fratelli d'Italia interviene la presidente del gruppo Forza Italia alla Camera MariaStella Gelmini: "Piena solidarietà a Giorgia Meloni. Le parole di Calenda sono fuori da ogni perimetro della decenza. La si può pensare in maniera diversa ma trascendere è sempre sinonimo di sonno della ragione".

