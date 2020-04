Confindustria, Crimi: Buon lavoro a Bonomi, ci rialzeremo

di dab

Roma, 16 apr. (LaPresse) - “Faccio le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, eletto oggi nuovo presidente di Confindustria. Bonomi subentra alla guida di Viale dell'Astronomia in un momento particolarmente difficile ma sono convinto che il nostro sistema industriale e imprenditoriale abbia la capacità la forza di rialzarsi, per tornare a dare pienamente il suo fondamentale contributo al nostro Paese”. Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.

