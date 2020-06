Confidustria a Mef-Mise: Valutazione positiva per risorse, negativa su tempi-2-

di dab/ntl

Roma, 19 giu. (LaPresse) - "Confindustria ha sempre espresso un giudizio positivo sulla moratoria. Quanto ai tempi di adozione dei decreti, nello studio Confindustria sono stati calcolati rispetto all'emanazione del dl Cura Italia del 17 marzo perché questo è il primo provvedimento organico per l'intero territorio nazionale - aggiunge Confindustria -. Il dl 9, pure citato nello studio, aveva carattere prevalentemente locale ed era limitato principalmente alle aree più colpite. Le poche misure a carattere nazionale, per tipologia e ammontare, non possono essere considerate una risposta all'emergenza a livello nazionale", si conclude la nota.

