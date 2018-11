Comunali in Sicilia, urne aperte: occhi puntati su Corleone e sui candidati M5S

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 per le elezioni comunali a Corleone e Palazzo Adriano, in provincia di Palermo, Comuni sciolti per mafia e commissariati. Occhi puntati soprattutto su Corleone, paese dei boss Totò Riina e Bernardo Provenzano, dove il candidato M5S Maurizio Pascucci è stato sfiduciato dal capo politico Luigi Di Maio, che ne ha annunciato l'espulsione dal movimento, dopo aver pubblicato su Facebook una foto che lo ritraeva al bar con il nipote di Bernardo Provenzano.

Oggi il Comune sceglie il nuovo sindaco, dopo lo scioglimento per mafia dell'estate 2016. E Di Maio, dopo aver preso le distanze e aver annullato il comizio a sostegno del candidato Pascucci, che aveva aperto al "dialogo con i parenti dei mafiosi", ha ribadito: "Se lunedì dovesse esserci un solo eletto del Movimento nel consiglio comunale di Corleone ritireremo il simbolo perché non posso rischiare che un candidato eletto possa avere ricevuto voti dalle organizzazioni criminali".

