Commissario Ue, Salvini: "Ho idee chiare, Giorgetti in campo? La Lega è una squadra"

"Sul commissario Ue Conte ha detto che spetta alla Lega? Ho le idee chiare". Così il vicepremier Matteo Salvini, entrando a Palazzo Chigi. E a chi gli chiede se Giancarlo Giorgetti sia ancora in campo per il ruolo di commissario risponde così: "Tutti siamo sempre in campo. La Lega è una squadra. Il bello della Lega è che è una squadra".