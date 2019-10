Commercialisti, Moretta: No al Daspo per i professionisti

di dab

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "Siamo contrari all'ipotesi di un Daspo per i commercialisti. La funzione di vigilanza degli Ordini professionali è assolutamente sufficiente per prendere provvedimenti nei confronti di chi sbaglia, e sono già previste sanzioni che comprendono anche la sospensione o, nei casi più gravi, la radiazione". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. "Non bisogna dimenticare - ha continuato il presidente Odcec - che spesso alcuni errori si verificano a causa di normative confuse. Sarebbe assurdo penalizzare questi professionisti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata