Comitato vittime Morandi: Atlantia si inginocchi con cenere sul capo

di scp

Torino, 30 set. (LaPresse) - "Leggiamo stamattina le determinazioni da parte di Atlantia che non aderisce completamente alle richieste del governo ed alla manleva legale per Cdp, dal nostro punto di vista questo è molto grave, questa società dovrebbe mettersi in ginocchio e cospargersi il capo di cenere, siamo scandalizzati da tanta arroganza, siamo anche molto amareggiati che tanti italiani non comprendano la portata di questo gesto che ha il significato di schiacciare con un piede tutte le nostre teste di cittadini, è una vergogna". Così Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi.

