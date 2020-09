Colleferro, Salvini: Minuto silenzio per Willy, 4 bestie in galera a vita

di lrs

Milano, 12 set. (LaPresse) - "In questo momento e, gli dedico un minuto di silenzio mio e vostro, è in corso il funerale di un ragazzo di 16 anni che è stato ammazzato da quattro bestie che spero finiscano in galera i loro giorni. Quando muore un ragazzo di 16 anni, non muore un ragazzo nero o bianco, perché ogni vita conta. Se l'assassino è bianco, nero, giallo o verde non mi interessa. Chi uccide sta in galera fino alla fine dei suoi giorni". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio ad Ariano Irpino (Avellino) mentre era in corso a Paliano, in provincia di Frosinone, il funerale di Willy Monteiro Duarte, ucciso domenica scorsa a Colleferro (Roma).

