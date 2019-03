Codice rosso: M5S: Su revenge porn servelegge organica, testo in Senato

di npf

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Sul revenge porn la nostra posizione è chiara. L'ha spiegata benissimo la collega Angela Salafia in Aula. Serve una legge organica, il cui testo sia frutto del corretto lavoro di ascolto degli stakeholder, come le associazioni, la Polizia Postale, le piattaforme web, gli esperti. Il ddl che abbiamo presentato oggi in Senato è già in discussione in Commissione Giustizia, e il nostro impegno è di approvarlo in tempi brevi ma senza forzature, come sarebbe un semplice emendamento. Lo abbiamo promesso alla signora Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone. E lo faremo". Così in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata