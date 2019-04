Codice rosso, Carfagna: Oggi bella giornata, bene sensibilità governo

di ddn/abf

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "Oggi è una bella giornata, esprimo grande soddisfazione e ringrazio il governo per aver dimostrato sensibilità su questi temi". Così la vicepresidente della Camera e deputata di Fi, Mara Carfagna, parlando con LaPresse, dopo l'approvazione di due emendamenti a sua firma presentati al ddl Codice Rosso. "Uno introduce la fattispecie di reato che mira a punire i matrimoni forzati, in questo modo offriamo alle giovani immigrate, che scelgono di aderire al nostro sistema di valori e rispettare le nostre leggi, di avere uno strumento in più per potersi difendere da quegli atti di costrizione che sono intollerabili per un paese civile" spiega.

