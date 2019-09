Clima, Renzi: La Tav aiuta l'ambiente, non è contro

di dab

Milano, 27 set. (LaPresse) - "Facendo degli esempi di quelli polemici, la Tav aiuta l'ambiente, non è contro. Fare una metropolitana in città permette di vivere la dimensione comunitaria urbana. Come la tranvia". Lo dice il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a 'Zapping', su Rai Radio1, parlando dello sciopero dei giovani nel Friday for Future. "Un ragazzo di 16 anni può fare un bel cartellone e andare in piazza - aggiunge -, ma noi politici abbiamo la responsabilità di fare atti concreti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata