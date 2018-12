Clima, Costa a Katowice: Stato salute pianeta ci impone massimo sforzo

di npf

Roma, 3 dic. (LaPresse) - "Sono a #Katowice, in Polonia, per la giornata inaugurale di #Cop24. Lo stato di salute del Pianeta ci impone il massimo sforzo e anche di fare presto. Faremo di tutto per innalzare l'ambizione dell'Italia e per trainare gli altri Paesi". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

