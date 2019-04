Class action, Fraccaro: Con legge cittadini più forti delle lobby

di dab

Milano, 3 apr. (LaPresse) - "L'approvazione in via definitiva della class action consegna al Paese uno strumento davvero efficace per far valere i propri diritti. Ora i cittadini sono più forti e potranno difendersi dai comportamenti scorretti di gruppi di potere, lobby e aziende senza scrupoli". Lo scrive su Facebook il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. "Siamo orgogliosi di aver portato a compimento una delle battaglie storiche del M5S. Da sempre, infatti, ci siamo battuti per dotare il nostro Paese di un provvedimento serio che aumentasse le tutele dei consumatori, specialmente quelli più deboli - aggiunge -. Oggi tutto questo è realtà e consentirà al popolo di difendersi dai soprusi dei potenti, di chi vuole calpestare i diritti, di chi pensa di farla franca in nome del profitto. Grazie a questa legge non sarà più possibile calpestare i diritti, perché vengono tutelati gli interessi dei cittadini e delle imprese che lavorano in maniera onesta e trasparente", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata