Cirio: "Italia Viva è un rischio reale per Forza Italia ma Renzi non è affidabile"

Il rischio che Forza Italia venga smembrata da Italia viva "c'è, è reale e ne siamo consapevoli. E' un rischio legato anche alla volontà di disimpegno che Berlusconi, per ragioni anche di età, può mettere in campo. Però se uno di Forza Italia si lascia affascinare dalla Lega o da Fratelli d'Italia lo posso capire, uno che va con Renzi non lo capisco". Lo ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, al forum di LaPresse PoliticaPresse. "Renzi ha perso l'immagine di essere una persona affidabile", ha aggiunto.