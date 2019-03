Circolare Viminale a prefetti: Stretta su sicurezza e licenze autisti bus

di npf

Roma, 22 mar. (LaPresse) - Una stretta sulla sicurezza, maggiori controlli e raccordo operativo con le motorizzazioni civili. È il senso della circolare inviata questa mattina a tutti i prefetti dal capo di gabinetto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nel documento, elaborato dopo la vicenda dello scuolabus dato alle fiamma a San Donato Milanese, si richiama alla "puntuale applicazione della normativa vigente per il rilascio e il rinnovo delle licenze a coloro che guidano veicoli per il trasporto di persone. Non solo. È richiesta l'intensificazione dei controlli da parte delle Forze di Polizia£.

