Centrodestra, Salvini: Spero nessuno disponibile a sostenere robe strane

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse) - "Silvio Berlusconi? Le sue parole ogni tanto non le capisco. Sul Mes usare la stessa lingua di Renzi e Prodi da parte di un moderato e liberale mi lascia dei dubbi. Ho letto oggi una disponibilità ad altri governi. Prima va a casa questo governo, meglio è per gli italiani. Spero che non ci sia nessuno nel centrodestra disponibile a sostenere robe strane". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Napoli. "Al governo ci torniamo dal portone principale con il voto degli italiani e non dalla finestra", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata