Centrodestra, Salvini: Quasi chiuso su nome candidato Piemonte

di rib/npf

Roma, 14 mar. (LaPresse) - "In Piemonte abbiamo quasi chiuso". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di una conferenza stampa alla Camera, interpellato sul candidato di centrodestra per le Regionali in Piemonte.

