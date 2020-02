Centrodestra, Meloni: Siamo coesi e compattezza fa paura agli altri

di dab

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Il centrodestra è coeso". Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni di #PoliticaPress, il videoforum di approfondimento politico di LaPresse. "Leggo ogni giorno le ricostruzioni su discussioni, tra me e Salvini in particolare - aggiunge -, qualunque cosa diciamo viene visto come un controcanto reciproco. Sono io che dico cose e so con quale spirito lo faccio, ma non mi sfugge che con i numeri di una coalizione così importanti, la compattezza può fare paura".

