Centrodestra, Meloni: "Fratelli d'Italia è l'unico partito monogamo"

"Fratelli d'Italia è l'unico partito della coalizione monogamo". Così da Pescara Giorgia Meloni, a margine della conferenza stampa con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. "Un Governo guidato da Fdl da’ garanzie sul fatto che non si faranno patti coi 5 Stelle o col Pd e sul fatto che si porterà a casa il Governo per il quale si è stati votati", ha aggiunto la Meloni che ha poi ribadito che a livello nazionale il centrodestra non si potrà ripresentare in futuro così come lo abbiamo conosciuto in passato".