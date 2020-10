Centrodestra, Giorgetti: Ci sia spazio per sovranisti e liberali

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Il centrodestra di oggi non è quello di 10 anni fa. I rapporti di forza sono cambiati, anche i leader e i toni. La proposta del centrodestra dovrà tenere conto di quello che è cambiato e dei posizionamenti internazionali. Quindi, ci dovrà essere spazio per le opinioni diverse, per una destra sovranista, ma anche una destra liberale e popolare". Così il deputato e vice segretari della Lega, Giancarlo Giorgetti, alla Festa del 'Foglio'.

