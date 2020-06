Centrodestra, Berlusconi si smarca da Salvini e Meloni: basta ricerca di consenso immediato

Silvio Berlusconi rompe - di nuovo - l'unità dell'opposizione di centrodestra all'indomani di una manifestazione che qualche tensione ha creato in seno allo schieramento allargato. "Serve - scrive il leader di Forza Italia al Corriere della Sera - un grande scatto, come quello che consentì all'Italia di risollevarsi nel Dopoguerra, di passare in 10 anni dalla condizione di Paese sconfitto e distrutto, a quella di potenza industriale fra i fondatori dell'Europa unita. Oggi come allora, questa assunzione di responsabilità, in un 'dialogo costruttivo', riguarda tutte le forze vive del Paese. Il Paese deve essere unito, mettere insieme le migliori energie per sedersi intorno a un tavolo e costruire un progetto comune che guardi al futuro, alla rinascita. Proprio quell'impegno comune per un nuovo inizio che ha sollecitato ieri il Capo dello Stato". Poi Berlusconi ha aggiunto: "Noi ci siamo, come sempre quando è in gioco l'interesse nazionale, il futuro di questo Paese. Mettiamo a disposizione la nostra cultura di governo e di impresa, la nostra esperienza, la nostra competenza, virtù queste troppo sottovalutate in politica negli ultimi anni e che oggi si dimostrano assolutamente necessarie nell'emergenza sanitaria ed economica". E infine: "C'è bisogno che ognuno faccia la sua parte, rinunciando a tattiche, ricerca del consenso immediato e polemiche utili solo a motivare le opposte tifoserie Sono lieto che anche il segretario del Pd sia disponibile. Noi siamo e rimarremo orgogliosamente all'opposizione di un governo con il quale siamo incompatibili e che non smettiamo di considerare inadeguato. Del resto, leggere in chiave di tattica politica le esigenze poste dal Presidente della Repubblica e dal governatore di Bankitalia significherebbe banalizzarle e svilirne la portata".

