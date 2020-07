Centrodestra a Roma, Meloni: "Se Conte ci vuole a Palazzo Chigi prepari documento con proposte"

(LaPresse) "Conte ci invita, e noi siamo sempre disponibili, ma non per andare a prendere il té con i pasticcini: se vuole che andiamo ci deve mandare un documento, ci mandino le loro idee, se ce le hanno...". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo alla manifestazione unitaria del centrodestra in piazza del Popolo a Roma.