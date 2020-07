Centrodestra a Roma, i militanti: "Questo governo ci manda in rovina"

(LaPresse) - Centrodestra di nuovo in piazza a Roma contro le politiche del governo. Sul palco a Piazza del Popolo Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Alla fine della manifestazione grande felicità per i militanti: "Questo governo ci manda in rovina, spero si torni presto al voto"