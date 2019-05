Centinaio: Accuse senza prove, pronto a denunciare M5S

di dab/abf

Milano, 18 mag. (LaPresse) -"Io ho avuto la faccia di andare in Cdm, dal presidente Conte, a dire che ero in questo governo per rispetto a una persona, Matteo Salvini, che mi aveva scelto, ma non posso accettare che ci sia qualcuno che va dai giornalisti a dire che che mi faccio tirare la giacchetta addirittura dalla mafia".

Così il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, all'Assemblea nazionale di Confagricoltura. "Se hai le prove, allora dillo in una conferenza stampa - aggiunge -. Ho chiesto a Di Maio le scuse del M5S per le accuse, che non sono arrivate, ma il mio avvocato ha preparato ed è pronta una denuncia contro ignoti Cinquestelle".

