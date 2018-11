Cent'anni dalla fine della Grande guerra: le commemorazioni del 4 novembre

Giornata di commemorazioni in Italia, nel centenario della fine della Prima guerra mondiale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori sul monumento al Milite Ignoto, all'Altare della patria a Roma. Alla cerimonia hanno presenziato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta oltre alle principali cariche militari. Al termine dell'omaggio, sui cieli della Capitale c'è stato anche il tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori.

Mattarella è poi partito alla volta del Friuli Venezia Giulia, dove visiterà il Sacrario di Redipuglia e deporrà una corona d'alloro in onore dei caduti, per poi recarsi a Trieste, dove è in programma una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità per celebrare il Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il presidente, accompagnato dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta e dal capo di Stato maggiore generale Claudio Graziano, arriverà in piazza Unità d'Italia intorno alle ore 11.45. Ad attenderlo, ci sono quasi mille uomini e donne delle Forze Armate e ben 12 delegazioni straniere. Sono presenti anche la nave da sbarco San Marco, la fregata Rizzo, i cavalli dei lancieri di Montebello. Si assisterà allo sbarco dei bersaglieri ciclisti, al sorvolo delle Frecce Tricolori e di un aereo storico di Francesco Baracca. È previsto anche l'atterraggio di un paracadutista militare che dal cielo porterà in piazza Unità d'Italia una grande bandiera tricolore di circa 400mq.

Si esibirà un coro alpino, mentre l'inno nazionale sarà cantato dal trio "Il Volo". Gli spari a salve degli obici e gli onori finali alle truppe concluderanno la solenne cerimonia, che avrà la durata di circa un'ora. Dopo la cerimonia, è previsto nella Prefettura di Trieste anche un incontro privato del Presidente Mattarella con i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo negli scorsi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata