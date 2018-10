Dl fisco, verso Cdm di fuoco. Salvini: "Stavolta chiederò una copia del decreto"

Si preannuncia un Cdm di fuoco quello convocato alle 13 per risolvere il giallo del decreto fiscale. Se da una parte i due vicepremier promettono di essere pronti a trovare una soluzione, confermando fedeltà al governo, va detto che la tensione resta alta. E lo dimostrano le parole di Matteo Salvini. "Conte ha la mia stima, ma stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota una copia la voglio anche io", dice il ministro a Cernobbio. Parole che si legano all'affondo fatto dal leghista venerdì: "Conte leggeva e Di Maio scriveva. Non passo per scemo". E ancora: "A me del condono non me ne frega un accidente. La legge è nata per il lavoro e ridurre le tasse, non per condonare. Se qualcuno era distratto, non dia colpe ad altri. Il decreto lo abbiamo scritto tutti insieme".

Posizione ribadita anche da Gian Marco Centinaio, che, intervistato nel corso della trasmissione Notizie Oggi, afferma: "Manine non ce ne sono, quello che è uscito è quello che è stato concordato".

Nel frattempo Di Maio si difende ("Non sono un bugiardo") e cerca di smorzare i toni: "Ora smettiamola con il dire che c'è panna montata. Non la buttiamo in caciara. La Lega ha detto che non vuole il condono e questo li rende gli amici ritrovati"."In Cdm - assicura - chiariremo la questione della pace fiscale, daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia. In Cdm quell'articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati enunciati i principi generali dell'accordo".

