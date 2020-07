Catalfo: Verso proroga bonus 600 euro a turismo e spettacolo

"Sì, è ipotizzabile il prolungamento del bonus" di 600 euro per i lavoratori nei settori dello spettacolo e del turismo. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervenendo alle 'olimpiadi delle idee' nel Villaggio Rousseau. "Mi sto accingendo a emanare un ulteriore decreto assieme a tutto il governo, che ha previsto uno scostamento del bilancio di 25 miliardi. Una buona parte, metà, verterà su norme che riguardano il lavoro, e nello specifico ci sarà un'attenzione soprattutto per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali del turismo e dei settori più colpiti". "Lo smart working è un'opportunità. La cosa a cui bisogna stare attenti è non eccedere" ha aggiunto la ministra.

