Catalfo: Senza misure Governo disoccupazione al 25%, Rdc indispensabile

di abf

Roma, 29 ott. (LaPresse) - Senza le misure approvate dal governo da marzo ad oggi "il tasso di disoccupazione avrebbe potuto raggiungere il 25%,". Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, in occasione della presentazione del XIX Rapporto Annuale dell'Inps. "Il reddito di cittadinanza in questa fase è stato uno strumento indispensabile per la tenuta sociale del Paese. Questa misura oltre ad essere un importante sostegno per arginare la povertà e l'esclusione sociale rappresenta anche un grande investimento per il reinserimento sociale e lavorativo delle famiglie. Uno dei pilastri della riforma è l'investimento sul sistema dei servizi per l'impiego necessario per rendere l'Italia in linea con gli altri paesi europei", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata