Catalfo: In dl aprile assegni familiari anche per lavoratori tutelati da Fis

di dab

Roma, 9 apr. (LaPresse) - “Nel decreto aprile riconosceremo il diritto agli assegni per il nucleo familiare anche ai lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis)”. Lo afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Il vigente regime di incompatibilità fra le due prestazioni - ricorda il Ministero di via Veneto in una nota - è disciplinato dal decreto interministeriale n. 94343/2016, che adegua il Fis attuando l'art. 28 comma 4 del decreto legislativo 148/2015, dunque non ascrivibile a chi oggi è alla guida del Dicastero e dell'INPS. “Fin dall'inizio di questa emergenza - ricorda Catalfo - il Governo si è adoperato per tutelare tutti i cittadini. Nel prossimo provvedimento interverremo in maniera mirata per risolvere questa situazione”.

