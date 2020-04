Catalfo: Fatto il possibile per accelerare e semplificare procedure

di abf

Roma, 16 apr. (LaPresse) - "È doveroso che il Paese sappia che è stato fatto tutto il possibile per accelerare e semplificare le procedure. Il Ministero che rappresento e gli enti vigilati nelle ultime settimane non hanno conosciuto sosta dall'attività istituzionale per portare a termine la missione di rendere il miglior servizio a tutti i cittadini in difficoltà". Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, durante la sua informativa alla Camera. "In tale ottica, è stato anche raggiunto - nella notte fra il 30 e il 31 marzo scorso - un accordo tra Abi e parti sociali, da me sottoscritto, per l'anticipo dei trattamenti di cassa integrazione ai lavoratori da parte delle banche", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata