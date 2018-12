Castelli sulla scontro con Padoan: "Non mi pento, vogliono screditarci"

"L'obiettivo di alcuni è farci passare per incompetenti. Io non ho la scienza infusa, a volte qualcuno mi ha screditata per raggiungere altri obiettivi, ma non mi pento di dire quello che ritengo sia la verità". Così Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota M5s, parlando al Forum #PoliticaPresse di LaPresse commenta la polemica con l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a proposito della Manovra.