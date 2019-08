Caso Siri, Giunta Senato avvia esame richiesta autorizzazione sequestro pc

di scp

Milano, 6 ago. (LaPresse) - La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha esaminato la domanda di autorizzazione a eseguire il sequestro del pc del senatore leghista Armando Siri, in seguito alla richiesta della Procura di Milano. Il relatore Francesco Urraro (M5S) ha svolto la propria esposizione introduttiva ed è stato fissato un termine all'interessato per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte di Siri, come previsto dal regolamento. Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

