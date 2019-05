Caso Siri, Di Maio avvisa Salvini: "Ultimo giorno utile, faccia la scelta giusta"

Nervi tesi nel governo per il caso Siri. Mercoledì in Consiglio dei ministri dovrà essere decisa la sorte del sottosegretario della Lega indagato per corruzione. E in attesa di decisioni ufficiali continua il braccio di ferro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

"I pubblici ministeri lo dicono esplicitamente nell'avviso di garanzia: Siri 'ha asservito la funzione pubblica a interessi privati'. Di fronte a questo è impossibile restare fermi", ribadisce il leader M5s. "Se qualcuno si vuole coprire gli occhi faccia pure, il MoVimento 5 Stelle non lo farà perché ci sono fin troppe ombre e stranezze in questa storia. Chiediamo che a un politico indagato per corruzione non sia concessa la possibilità di amministrare soldi pubblici. L'Abc del cambiamento, che questo governo ha l'ambizione di portare avanti. Non capirò mai perché la Lega in queste settimane abbia continuato a difendere Siri invece di fargli fare un passo indietro. Oggi è l'ultimo giorno utile perché Salvini comprenda l'importanza di questa vicenda. Mi auguro faccia la cosa giusta".

Secca la replica del numero uno del Carroccio: "Dedicherò al Consiglio dei ministri il tempo necessario per fare tutto quello che serve". Ma sottolinea: "Non c'è neanche una prova certa ma chiacchierate telefoniche di terze persone che coinvolgono altre persone e su questo chiedo qualcosa in più".

E sulla questione interviene anche il premier, Giuseppe Conte che si sente chiamato in causa. La Lega, neanche troppo velatamente, lo ha accusato di essersi schierato nella vicenda dalla parte del M5S e di essere venuto meno al suo ruolo "super partes". Già ieri, Conte aveva risposto di non essere "arbitro" ma presidente del Consiglio e di avere il diritto e dovere di prendere delle decisioni. Oggi aggiunge: "Non c'è da arretrare o avanzare, la situazione è molto chiara, il mio è stato un percorso lineare, una decisione che non ho preso a cuor leggero. Vedrete che domani ci sarà un Consiglio dei ministri che si scioglierà molto serenamente". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di un evento dimostrativo della Difesa all'aeroporto militare di Pratica di Mare, tornando sul caso Siri.

Intanto il legale annuncia che Armando Siri depositerà "una memoria difensiva al precipuo fine di rappresentare, in modo esaustivo e documentale, i rapporti con Paolo Franco Arata". Insieme alla memoria "renderà dichiarazioni e risponderà ad eventuali richieste di chiarimenti avanzate dai magistrati".

