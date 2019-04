Caso Siri, Di Maio: Questione fondamentale, M5S non farà passi indietro

di npf

Roma, 29 apr. (LaPresse) - "Non ho avuto modo di sentire Giuseppe Conte in questi giorni, ci vedremo domani in Tunisia. Il M5S chiede a Siri di fare un passo indietro e di mettersi in panchina. Lo dico non perché credo sia colpevole, anzi mi auguro sia innocente E' una questione fondamentale per il M5S, ci siamo battuti per anni contro la corruzione e la mafia. Non possiamo fare un passo indietro. E' come l'immigrazione per la Lega. Conte ha la mia fiducia, la richiesta del movimento è chiara". Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all'ambasciata italiana in Polonia, tornando sul caso Siri.

