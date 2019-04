Caso Siri, Di Maio: Autosospensione non esiste. Se innocente torna

di npf

Roma, 29 apr. (LaPresse) - "L'autosospensione non esiste, è un istituto che non esiste. Esistono le dimissioni o restare in carico. Se sarà innocente sarò il primo a dire che deve tornare. Il presidente Conte non ha parlato di autosospensione". Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all'ambasciata italiana in Polonia, tornando sul caso Siri.

