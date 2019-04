Caso scontrini, Orfini: "Non mi scuso con Marino, via perché non era adeguato"

Ignazio Marino è stato assolto per la vicenda degli scontrini, ma Matteo Orfini non intende fare nessun 'mea culpa'. "Alcuni, compreso qualche dirigente del Pd, mi chiedono di scusarmi per la scelta di sfiduciarlo - scrive su Facebook l'ex presidente Pd ed ex commissario del Pd di Roma - . Ovviamente non credo di doverlo fare, perché quella scelta l'ho assunta spiegando fin dal primo momento che non era legata all'inchiesta. Marino non era adeguato a quel ruolo, stava amministrando male Roma, la città era un disastro".

Qualche ora prima, sempre su Facebook, Marino è tornato sulla notizia della sua assoluzione: "È un sollievo ma non posso affermare di essere allegro. Penso infatti a tutte le persone, familiari, amici, compagni di sogni e progetti che hanno sofferto con me, e per me, in questi anni". "Mi sento solo di dire grazie a tutti voi e agli straordinari professionisti che mi hanno assistito. Voglio a tutti un gran bene e vi sono davvero grato per il vostro affetto oltre che onorato della vostra stima", aggiunge.

