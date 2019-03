Caso Montante, Salvini sarà sentito da Commissione parlamentare antimafia

di mbb/abf

Roma, 28 mar. (LaPresse) - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà sentito in audizione dalla Commissione parlamentare antimafia sul caso Montante. Lo ha affermato il presidente della Commissione, Nicola Morra. "E' un motivo di grande curiosità della Commissione capire cosa ha indotto il Viminale a non costituirsi parte civile in questi procedimenti - ha detto -. Il caso Montante ha fatto capire che coloro che si presentavano come antimafia erano soprattutto 'promafia' e di certo non 'antimafia'".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata