Caso Gregoretti, Salvini digiuna e il web si divide tra sostenitori e critici

#DIGIUNOPERSALVINI, io sto con lui per un giorno: “Matteo Salvini a processo, rischia la galera per avere difeso la patria!”. Il leader della Lega lancia la sfida sui social e raccoglie sottoscrizioni in bella mostra sul web. La sfida del leader della Lega è partita la sera di lunedì 20 gennaio e dopo 9 ore sono state raccolte oltre tremila adesioni. "Stasera cena sostanziosa, domani io Digiuno!", si legge sul profilo del ex Ministro dell'Interno. "Se volete unirvi, scegliete un giorno e segnalate la vostra adesione su: http://www.digiunopersalvini.it - il sito creato appositamente per la protesta -. "Grazie per tutto il vostro affetto, i processi non ci fermano: Io non mollo! #digiunoperSalvini".

Stasera cena sostanziosa, domani io DIGIUNO!

Se volete unirvi, scegliete un giorno e segnalate la vostra adesione su: https://t.co/tFx0ynsXyo

Grazie per tutto il vostro affetto, i processi non ci fermano: IO NON MOLLO! #digiunoperSalvini pic.twitter.com/QNz2gUBY8s — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 20, 2020

Immediata la reazione del web: da Omegna (VB) a Palermo, da Verona a Pisa, da Buggiano (PT) a Nocera Umbra (PG); centinaia di adesioni in pochi minuti. C'è anche chi scherza pubblicando foto di piatti ricchi di pietanze appetitose.

Cioè la gente digiuna per solidarietà a Salvini? Ma davvero?Posto una foto per aiutarli nella loro battaglia. #digiunopersalvini pic.twitter.com/sw7oaBHQQr — A testa in giù (@Francescoiava) January 20, 2020

