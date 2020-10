Caso Gregoretti, al via il processo a Salvini. La procura ha chiesto l'archiviazione

La Procura di Catania ha chiesto nuovamente l'archiviazione, come già accaduto nella prima fase del procedimento, per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso Gregoretti, la nave della Guardia Costiera con oltre 100 migranti a bordo a cui l'allora ministro dell'Interno impedì lo sbarco nel luglio del 2019. Per l'accusa è presente in Aula il sostituto procuratore Andreas Bonomo mentre l'udienza si tiene davanti al gup Nunzio Sarpietro. La difesa del leader del Carroccio è invece in mano all'avvocato Giulia Bongiorno che ha chiesto sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Secondo quanto trapela da fonti leghiste, la stessa difesa di Salvini ha poi richiesto un approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt’ora seguite dal governo Conte 2, anche procedendo all’audizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

