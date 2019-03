Caso Diciotti, il Senato vota contro il processo a Salvini

L'aula del Senato nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. La maggioranza dei senatori, 232, ha già approvato la relazione del presidente della Giunta per le immunità Maurizio Gasparri, respingendo così la richiesta di processo nei confronti del ministro dell'Interno per sequestro di persona in relazione al caso della Nave Diciotti. Stasera la chiusura formale del voto. Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato contro il processo, favorevoli invece - in dissenso col proprio gruppo - le senatrici 5 stelle Nugnes e Fattori. "Per andare a processo dovrei mentire e dire che non ho fatto l'interesse pubblico", aveva detto in aula Salvini.