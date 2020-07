Casellati: Su Salvini senza mascherina al via istruttoria Senato

di npf/dab

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Sull'episodio di ieri" che vede coinvolta Matteo Salvini che non ha voluto indossare la mascherina in Senato "i senatori questori stanno facendo un'istruttoria". Lo ha annunciato la presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo in aula.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata