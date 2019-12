Casellati: Reperimento risorse partiti e movimenti entri in agenda pubblica

di dab/ect

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Per quanto riguarda poi, la delicata questione relativa a come partiti, movimenti o associazioni politiche debbano reperire le risorse per provvedere al proprio funzionamento, ritengo sia un tema che dovrà trovare spazio - quanto meno per un approfondimento specifico - all'interno dell'agenda pubblica.

Individuare una soluzione che consenta di assicurare partecipazione politica e, al tempo stesso, massime garanzie di trasparenza, potrebbe infatti contribuire a creare un nuovo clima di fiducia e di reciproco affidamento tra cittadini e istituzioni e dunque di serenità nel dibattito politico". Lo afferma la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante il tradizionale incontro per lo scambio di auguri con le autorità e i giornalisti.

