Casapound, Patuanelli (M5S): Salvini sollecitato più volte

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Sullo sgombero dell'immobile di via Napoleone III a Roma occupato abusivamente dal partito di CasaPound, l'unica forza politica ad essersi espressa sempre in maniera coerente è il MoVimento 5 Stelle. Per noi non esistono sgomberi di serie A e di serie B. La nostra unica stella polare è quella della legalità. Il solo vero strumento per risolvere l'emergenza abitativa, a Roma come nel resto d'Italia. Il ministro Tria ha chiarito di non aver inviato nessuna lettera in proposito dello sgombero di Casa Pound, ma che il MEF si è limitato a trasmettere a Virginia Raggi una comunicazione dell'agenzia del demanio in cui si informa il sindaco di Roma di tutti gli atti compiuti e della richiesta fatta in tal senso. L'effettuazione e la data dello sgombero sono di competenza del Prefetto di Roma e del ministro dell'interno, che abbiamo sollecitato più volte. Chi come il PD dice cose diverse non fa altro che affermare il falso. Sul tema della legalità noi non guardiamo in faccia nessuno. Può dire altrettanto chi, al governo nazionale e di Roma, non hai mai mosso un dito?". Così in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli.

