Casamonica, Raggi: Accanto a cittadini che non si piegano davanti a mafia

di alm/dab

Roma, 26 (LaPresse) - "La sentenza di corte d'Appello conferma la condanna di Antonio Casamonica e soprattutto conferma che l'aggressione è stata di stampo mafioso. Noi siamo come sempre accanto ai cittadini onesti come Roxana che ci ha messo la faccia da subito denunciando, e non si è mai tirata indietro. Noi siamo stati vicino a lei e continuiamo ad esserlo con tutti quei cittadini che non si piegano davanti alla criminalità e davanti alla mafia". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta la condanna in appello per il raid al Roxy bar della Romanina.

